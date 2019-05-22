Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya ekonomisini bekleyen tehlike /22 Mayıs 2019 10:53

Dünya ekonomisini bekleyen tehlike

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında karşılıklı vergi misillemeleri ile tırmanan gerilim dünyayı ticaret savaşının eşiğine getirdi. Morgan Stanley müzakerelerde mutabakata varılamaması halinde "küresel ekonomik kriz" uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde mutabakata varılmaması halinde dünya ekonomik durgunluk (resesyon) ile karşı karşıya geleceğini kaydetti.

Amerika ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde taraflar el sıkışmadığı gibi Beyaz Saray, Çin ürünlerine dair ek vergiler getirdi. Çin de ABD'den ithal edilen 6 bine yakın ürüne ilave Gümrük Vergisi alınacağını açıkladı.

MORGAN STANLEY: DÜNYA EKONOMİSİ RESESYONA GİREBİLİR

Ticaret savaşı iki ülke arasında yaşansa da sonuçları bütün dünya ekonomisini etkileyecek.

Morgan Stanley, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden müzakerelerin sonuçsuz  kalması halinde küresel ekonominin resesyona doğru sürüklenebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir yıl içerisinde faiz oranlarını yeniden sıfır seviyesine geri çekebileceği ikazında bulundu. 

"KALICI ÇÖKÜŞ CİDDİ ACI VERECEK"

Kurum hafta başında yayımladığı raporda geçici gerginliğin büyük bir zarar vermediğini, ancak anlaşmalarda kalıcı bir çöküşün piyasalara çok daha ciddi bir acı vereceğine dikkati çekti.

Raporda, küresel resesyon da "büyümenin yıllık olarak yüzde 2,5 sınırının altına düşmesi" olarak tanımlandı. 

Morgan Stanley, ticaret savaşının bütün dünyayı sarsabileceğine dikkati çekti.

4 AY BİLE YÜRÜRLÜKTE KALSA...

200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 25’lik vergilendirmenin 3-4 ay yürürlükte kalması halinde global büyümenin 50 baz puan civarında yavaşlayarak yüzde 2,7 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.

Morgan Stanley karşılıklı vergi artışı kararlarına rağmen ABD-Çin arasındaki gerginliğinin geçici olacağını tahmininde bulundu.  

Ancak ticaret müzakerelerinin nasıl bir mahiyete bürüneceğine  dair belirsizliğin yüksek olduğunu kabul ediyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya ekonomisini bekleyen tehlike Sonraki Haber >>

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:08