Dünya ekonomisini bekleyen tehlike

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde mutabakata varılmaması halinde dünya ekonomik durgunluk (resesyon) ile karşı karşıya geleceğini kaydetti.





Amerika ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde taraflar el sıkışmadığı gibi Beyaz Saray, Çin ürünlerine dair ek vergiler getirdi. Çin de ABD'den ithal edilen 6 bine yakın ürüne ilave Gümrük Vergisi alınacağını açıkladı.





MORGAN STANLEY: DÜNYA EKONOMİSİ RESESYONA GİREBİLİR





Ticaret savaşı iki ülke arasında yaşansa da sonuçları bütün dünya ekonomisini etkileyecek.







Morgan Stanley, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde küresel ekonominin resesyona doğru sürüklenebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir yıl içerisinde faiz oranlarını yeniden sıfır seviyesine geri çekebileceği ikazında bulundu.





"KALICI ÇÖKÜŞ CİDDİ ACI VERECEK"





Kurum hafta başında yayımladığı raporda geçici gerginliğin büyük bir zarar vermediğini, ancak anlaşmalarda kalıcı bir çöküşün piyasalara çok daha ciddi bir acı vereceğine dikkati çekti.





Raporda, küresel resesyon da "büyümenin yıllık olarak yüzde 2,5 sınırının altına düşmesi" olarak tanımlandı.





Morgan Stanley, ticaret savaşının bütün dünyayı sarsabileceğine dikkati çekti.





4 AY BİLE YÜRÜRLÜKTE KALSA...





200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 25’lik vergilendirmenin 3-4 ay yürürlükte kalması halinde global büyümenin 50 baz puan civarında yavaşlayarak yüzde 2,7 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.





Morgan Stanley karşılıklı vergi artışı kararlarına rağmen ABD-Çin arasındaki gerginliğinin geçici olacağını tahmininde bulundu.





Ancak ticaret müzakerelerinin nasıl bir mahiyete bürüneceğine dair belirsizliğin yüksek olduğunu kabul ediyor.