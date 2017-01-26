Dünya duydu ama!..

Babaları 15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avında tutuklanan 5 kardeş, anneleriyle birlikte cezaevine babalarını ziyarete gittiler.





Cezaevi girişinde bu kez anneleri gözaltına alındı. 3'ü küçük olan çocuklar cevaevinin önünde ortada kaldı.





Üstelik küçük kardeşlerden biri down sendromluydu.





Onların çaresizliği en büyük kardeş tarafından göz yaşları içinde böyle görüntülendi.





İnsanın seyretmeyi bile içinin kaldıramadığı bu görüntüler bütün dünyanın gündemine girdi.





Onlarla aynı milletten olmayan, aynı dine inanmayan, aynı dilli bile konuşmayan milyonlarca insan, bu çocuklar için gözyaşı döküp ellerinden gelebilecek birşeyler için seferber oldu.





Bu çaresiz yavruların yaşadığı zulüm karşısında bile Akp iktidarının vicdanı sükut edebildi.





Hepsi lal kesildi.





Gözlerini intikam hırsı bürümüş, sesi çıkmayan güruhları ve bir milletin getirildiği hazin hali merhum Mehmet Akif Ersoy sanki bugünleri görerek yıllar önce şu dizelerle anlatmış.









Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok;







Öyle salgınmış ki melun: Kurtulan bir ferd yok!





Kendi sağlam... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin!





İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!