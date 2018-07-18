Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya devine AB'den şok… Rekor ceza geldi /18 Temmuz 2018 12:23

Dünya devine AB'den şok… Rekor ceza geldi

Bloomberg'in son dakika haberinde AB'nin Android dolayısıyla Google'a usulsüz tekelleştiği için 5 milyar dolar ceza kestiği aktarıldı.

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Google’ın telefon pazarında tekele dönüşmesi dolayısıyla başlatılan inceleme sonuçlandı. Reuters’ın Bloomberg’e dayandırdığı son dakika haberinde Avrupa Komisyonu, Google’ 5 milyar dolar para cezası verdi. Komisyon, Google’ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı incelemeleri tamamlıyordu.

Avrupa Komisyonu’nun ABD’li teknoloji devine arama motoru alanında haksız rekabetle tekelleştiği gerekçesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Geçen aylarda gündeme gelen iddia sonucunda Google’a 11 milyar dolar ceza ödemesi gündeme gelmişti. Yetkililer Google’ın Android platformunda Chrome internet tarayıcısı ve diğer servislerin haksız rekabet sağladığını duyurdu.

Bloomberg’in haberinde resmi açıklamanın öğle saatlerinde yapılacağı belirtilirken, bu cezanın rekor seviyede olduğu aktarıldı. Bloomberg’e konuşan bir yetkili, daha önceki en yüksek cezanın 2.4 milyar euro olduğunu aktardı.

Bu gelişme, bundan böyle telefon üreticilerinin Google’ın uygulamalarını kullanmalarının önüne geçebileceğine dair yorumlar yapıldı. Bu durumda Google’ın Android işletim sisteminde ne gibi değişimler olacağı henüz bilinmiyor.
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