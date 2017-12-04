Samanyolu Haber /Dünya / Dünya bitcoini konuşurken Venezuela piyasaya yeni bir sanal para birimi sürecek /04 Aralık 2017 15:23

Dünya bitcoini konuşurken Venezuela piyasaya yeni bir sanal para birimi sürecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi rahatlatmak için yeni bir sanal para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Dünya bitcoini konuşurken Venezuela piyasaya yeni bir sanal para birimi sürecek

Petrol, gaz, altın ve elmas rezervleriyle desteklenecek para biriminin adının 'petro' olacağı aktarıldı.
Maduro, açıklamayı yaparken, "21'inci yüzyıl geldi" ifadesini kullandı.
ABD yaptırımlarını 'abluka' olarak tanımlayan Maduro, bu yeni para biriminin "mali egemenliğin geliştirilmesi, para aktarımlarının kolaylaştırılması ve finansal engellerin üstesinden gelinmesini sağlayacağını" aktardı.
Ülkenin asıl para birimi Venezuela Bolivarı ise dolara karşı sadece geçen ay yüzde 57 düşüş kaydetti.
IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) tahminlerine göre 2018 yılında enflasyonun yüzde 2.300 olunmasının beklendiği ülkede para birimi sürekli bir şekilde değer kaybediyor.

'Maduro bir palyaço'
Venezuela'nın içinde olduğu siyasi ve ekonomik kriz ortamında yeni sanal para biriminin gerçekten piyasaya sürülüp sürülemeyeceği ise bir başka merak konusu.
Maduro, 'petro'nun ne zaman ve nasıl üretileceği konusunda bir açıklama yapmadı.
Diğer yandan muhalefet ise bu planlara karşı çıkıyor.
Muhalefet bu adımın atılabilmesi için Kongre onayının gerektiğini dile getiriyor.
Muhalefet milletvekili ve ekonomist Angel Alvarado, "Maduro bir palyaço gibi, güvenilirliği yok" dedi.
Bitcoin 100 kat değer kazandı
Venezuela'nın duyurusu dünyanın ilgisinin sanal para birimi bitcoine döndüğü sırada gerçekleşti.
Bitcoin sadece geçen hafta yüzde 40 yükseldi. 29 Kasım'da ise 11.434 dolara çıkarak rekor kırdı.
Böylece bitcoinin değeri bu yılın başından beri 100 katına çıktı.
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