Samanyolu Haber /Dünya / 'Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ivanka Trump olabilir' /12 Ocak 2019 23:52

'Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ivanka Trump olabilir'

Şubat ayında görevden ayrılacak Dünya Bankası Başkanı'nın yerine geleceği düşünülen muhtemel isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de yer alıyor.

SHABER3.COM

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevden ayrılacağını açıklamasının ardından bu göreve gelecek adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin olduğu iddia edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında Ivanka Trump ve Nikki Haley de yer alıyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green ve ABD Hazinesi Uluslararası İlişkiler Müsteşarı David Malpass da adaylar arasında gösteriliyor.

Dünya Bankası'nın başkanını, kurulduğunu günden beri bankanın en büyük hissedarı olan ABD seçiyor.

Görevini 1 Şubat'ta bırakacağını açıklayan Jim Yong Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamış ve 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ivanka Trump olabilir' Sonraki Haber >>

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:26:31