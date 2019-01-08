Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Bankası Başkanı istifa etti /08 Ocak 2019 03:53

Dünya Bankası Başkanı istifa etti

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü görevini 1 Şubat'ta bırakacağını duyurdu.

SHABER3.COM

2016'da ikinci kez bu göreve seçilen Kim, başkanlık görevinin tamamlanmasına 4 yıl kala istifa ettiğini açıkladı.

Dünya Bankasının sitesinde yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kim, dünyada yoksulluğu sona erdirmek misyonu adına işini tutkuyla yapan insanlarla dolu bu kurumla çalışmanın büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Tüm dünyada aşırı yoksulluk, iklim değişikliği, salgınlar artarken, mülteciliğin hem boyutu hem de karmaşıklığı büyürken, Dünya Bankasının çalışmaları hiç olmadığı kadar büyük bir öneme sahip. Bu kurumun başkanı olarak hizmet etmek ve karşılaşılan zorlukların tam ortasında bu kuruma yardım etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.


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