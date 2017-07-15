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Dünya 15 Temmuz'u nasıl görüyor?
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15 Temmuz 2017 14:13
Dünya 15 Temmuz'u nasıl görüyor?
Brezilya'da yaşayan dünyaca ünlü çizer Carlos Latuff, 15 Temmuz'un yıldönümü için theglobepost.com sitesine çizdi.
Alman Meclis Binası Reichstag ile 15 Temmuz'un benzerliği
Latuff'un çiziminde Hitler'in kendini mağdur göstermek için Almanya Meclis Binası Reichstag'ta sahte bir yangın çıkarmasına gönderme yapılıyor.
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