Samanyolu Haber /Ekonomi / Dün zamlanan benzin ve motorine yeni bir zam daha geliyor /16 Mayıs 2018 09:33

Dün zamlanan benzin ve motorine yeni bir zam daha geliyor

Varil fiyatı 78 doları aşan petrol ve 4.4 TL’yi gören dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Dün 18 kuruş artan benzine 10 kuruş, 16 kuruş artan motorine ise 8 kuruşluk yeni zam gündemde.

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Özellikle dolar kurunda yaşanan artış depoda zamları da beraberinde getiriyor. Salı gününden geçerli olmak üzere yapılan benzine 18, motorine 16 kuruş zammın ardından yeni bir zam ihtiyacı daha oluştu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, “Dolar kuru, rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar, 4 TL 44 kuruşu gördü. Bu artışla birlikte benzin ve motorindeki zam ihtiyacı biraz daha artacak. Salı günü için benzinde 10 kuruş olan ihtiyaç, gelişmeler sonucu bugün belki 15 kuruşa çıkacak. Sektörde, fiyatlar bugüne kadar görülmediği ölçüde hızla değişiyor. Bir zammı yapıyorsunuz, hemen yeni bir zam ihtiyacı oluşuyor” dedi.

Dolar kuru ve Brent petroldeki artış sonrasında akaryakıtta geçen hafta beklenen zam, dün yapılmıştı. Bu son artışla akaryakıt istasyonuna ve bölgesine göre değişmekle birlikte benzinin litresi İstanbul’da 6.08 liradan, 6.26 liraya, motorinin litre fiyatı ise 5.51 liradan, 5.67 liraya çıkmış oldu. 14 Nisan’da 16 kuruş artan benzinin litre fiyatı, 9 Mayıs’ta 2 kuruş indirilmişti.
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