'Dün şuuru kapalıydı, bugünse...'

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, yoğun bakıma kaldırılırken, yattığı hastanenin başhekimi Mehmet Emin Güneş'ten açıklama geldi.







"Sayın milli haltercimiz bundan yaklaşık 15-20 gün önce de tekrar hastanemize yatmıştı. Takip ve tedavileri yapılmıştı. 2 gün önce bize kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle müracaat etti. Ancak bilinci kapalıydı. Karaciğere bağlı enzimleri yüksek seyrediyordu. Biz hastamızı yoğun bakıma aldık" diyen Güneş, "Dün itibariyle yoğun bakımda kendisi. Şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz; güzel bir gelişme olarak, bu sabah kısmen konuşuyor, sohbet ediyor, sorularımıza cevap veriyor. Herhangi bir solunumsal ya da kardiyal destek almıyor. Kronik karaciğer yetmezliğine bağlı enzim yüksekliği devam ediyor. Hastanın yoğum bakımda, iyi de olsa tedavisine devam ediliyor. Dün şuuru kapalıydı, şu anda daha iyi. Spor Bakanımız geldi, o ana kadar şuuru kapalı olan Süleymanoğlu, bize 'Hoş geldiniz' dedi. Çok sevindik. Sonuçta bir karaciğer yetmezliğidir ancak bir transplantasyonla (organ nakli) tedavi edilebilir" ifadelerini kullandı.