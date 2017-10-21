Samanyolu Haber /Gündem / Dün Melih Gökçek'le konuştum... /21 Ekim 2017 22:44

Dün Melih Gökçek'le konuştum...

Beyaz TV'de programın sunucusu Tahir Sarıkaya canlı yayında "Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek" dedi.Beyaz TV'yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönetiyor.

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, canlı yayında Melih Gökçek’le ilgili önemli bir iddiada bulundu.

 Gökçek ile dün telefonda görüştüğünü söyleyen Sarıkaya, Melih Gökçek’in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini öne sürdü.

Sarıkaya, şöyle dedi:

“10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek’le ilgili CHP’li dediler, CHP’ye geçiyor dediler. Meral Akşener’e geçiyor dediler, 10 gündür… Tayyip Erdoğan’la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti’yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dün Melih Gökçek'le konuştum... Sonraki Haber >>

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Selvi: İstifası istenen başkanlar beraber hareket ediyorlar

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

Erdoğan: Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası

Gökçek için 5 savcı görevlendirildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:11