Dün Melih Gökçek'le konuştum...

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek





İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, canlı yayında Melih Gökçek’le ilgili önemli bir iddiada bulundu.







Gökçek ile dün telefonda görüştüğünü söyleyen Sarıkaya, Melih Gökçek’in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini öne sürdü.





Sarıkaya, şöyle dedi:





“10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek’le ilgili CHP’li dediler, CHP’ye geçiyor dediler. Meral Akşener’e geçiyor dediler, 10 gündür… Tayyip Erdoğan’la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti’yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok.”