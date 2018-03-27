Samanyolu Haber /Gündem / Dumanlı: Bu raporlar peşinizi bırakmayacak /27 Mart 2018 04:19

Dumanlı: Bu raporlar peşinizi bırakmayacak

Gazeteci Ekrem Dumanlı youtube kanalındaki son programında, uluslararası kurumlar tarafından Türkiye’deki hukuksuzluklara yönelik yayınlanan raporları gündeme getirdi.

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Özel olarak Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye’deki işkence ve kötü muameleyi anlatan 28 sayfalık raporuna değinen Dumanlı, “Bu rapor Türkiye’deki medyanın durumunda dolayı duyulmamış olabilir. Fakat bu raporu dünya konuşuyor. Dünya Türkiye’deki faşist uygulamaların farkında.” dedi.

“Bu raporlar peşinizi bırakmayacak” diyen Dumanlı, hukuk geri döndüğünde bütün sorumluluların tek tek hesap vereceğini dile getirdi. Hukuksuzluklardan geri dönme çağrısı yapan Dumanlı, “Bu raporda hamile kadınlara ve yeni doğum yapmış annelere yapılan zulmü görüyorsun, öldürülen Gökhan Öğretmeni görüyorsun, darbe gerekçesiyle tukuklanan öğretmenleri doktorları görüyorsun. Sadece Hizmet Hareketi’ne yönelik zulüm değil, Kürtlere yönelik yapılan zulum de raporda yer alıyor.” dedi.

Raporun İslam dünyasında da yankı bulduğunu anlatan Dumanlı, “İslam dünyasına nasıl rezil olduğunuzu görün. Gelin hatadan dönün. Fiili bir tövbede bulunun. Bu faşist damgası sizi bırakmayacak yoksa.” şeklinde konuştu.

Dumanlı ayrıca iktidarın talimatlarıyla hareket eden hakim, savcı, polis ve askerleri de uyararak, “Hukuka dönün yoksa siz de hesap vereceksiniz.” dedi.
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