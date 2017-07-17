Samanyolu Haber /Gündem / Dükkanını basan Fatih Terim'i döven kebapçı gözaltına alındı /17 Temmuz 2017 01:40

Dükkanını basan Fatih Terim'i döven kebapçı gözaltına alındı

Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kavga eden Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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Emniyeti'ne götürülen Selahattin Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.

OLAY

Mekan sahibi Aydoğdu, olayın Fatih Terim'in damatlarının açtığı mekanda 7 metre çit örmesi ve çarşı yönetimi tarafından uyarı almaları sonrası 63 yaşındaki teknik adamın kendisini arayarak "Sen mi şikayet ettin?" diye sormasıyla başladığını söyledi. 

Kavganın taraflarından Aydoğdu, olayı şu sözlerle anlattı:

"Dedim ki 'Ben etmedim benimle alakası yok.' Sonra 'Damatlarımın yanında niye dükkan açtın?' dedi. Ben de 'Herkes nasibini yer, burası çarşı. Senin damatların benim yanımda mekan açtı' dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Hocam beni tehdit etme' dedim. Sonra 'Benim oraya gelmem lazım' dedi. 'Buyur gel hocam' dedim. Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı. Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız."
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