Samanyolu Haber /Gündem / Düğünde takılan takılar mehir sayılır mı? /09 Şubat 2019 17:03

Düğünde takılan takılar mehir sayılır mı?

Samanyoluhaber.com yazarı İlahiyatçı Dr. Ali Demirel cuma yazılarında okuyucularından gelen soruları cevaplıyor

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BİR SORU-BİR CEVAP

Düğünde takılan takılar mehir sayılır mı?

Bu soruyu bize Işıl Hanım sormuş. 
Öncelikle mehirin tanımını yapalım. İslam hukukunda nikah sebebiyle kadının erkekten almaya hak kazandığı para veya mala mehir denir. Evlenen erkeğin evlendiği kadına mehir vermesi farzdır. Bununla ilgili olarak bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur: “Evlendiğiniz hanımlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin...” (Nisa sûresi, 4/4)
Hangi takılar hediye hükmündedir?
Şimdi sorunuzun cevabına geçebiliriz. Bir bey, hanımına nişan veya düğünde kendi taktığı takıların mehir olduğunu söylerse bu takılar mehir yerine geçer. Şayet böyle bir şey söylemezse, bu durumda takılar hediye sayılır. Mehri ayrıca ödemesi gerekir.
Diğer takılan takılar ise yakınları tarafından gelin hanıma verilen düğün hediyesidir. Bunlar mehir yerine geçmez.
 

TWİTTER : @aliihsandemirel

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