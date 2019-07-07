Düğün gününde toprağa verildi

Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin takla atmasıyla, hayatını kaybeden 4 kişiden Fatma Çayan-Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı.





Çiftin, nikahın ardından düğün için yakınlarıyla Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fatma Çayan Yıldız, düğünün olacağını gün, memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.





Trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Çayan Yıldız düğünün yapılacağı gün toprağa verildi.







OTOMOBİL TAKLA ATTI





Kaza dün öğlen saatlerinde Bala ilçesinde meydana geldi. Karakeçili yönünden Kulu yönüne giden Fatih Süleyman Demir yönetimindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile takla attı.





Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay kaza mahallinde, Hilal Kartal Ay ve Ahmet Kamil Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.





Sürücü Fatih Süleyman Demir’in tedavisi ise sürüyor.







4 GÜN ÖNCE EVLENDİLER





Kazada hayatını kaybeden Fatma Çayan ve Ahmet Kamil Yıldız’ın 3 Temmuz’da İnebolu’da evlendikleri öğrenildi.





Nikahın ardından çiftin Ahmet Kamil Yıldız’ın memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde bugün yapılması planlanan düğün için yola çıktığı öğrenildi.





Yıldız çiftinden geriye Mersin’de düğün için bastırdıkları davetiye kaldı.





DÜĞÜN GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ





Fatma Çayan Yıldız’ın cenazesi, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi morgun teslim alınıp, memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Akkonak köyüne getirildi.





Köyde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yıldız’ın ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.





Fatma Çayan Yıldız’ın cenazesi, düğün gününde gözyaşlarıyla toprağa verildi.