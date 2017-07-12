Düden şelalesi kurudu

DENİZE DÖKÜLEN ŞELALENİN SUYU DA YÜZDE 50 AZALDI

Şelaleye gelen suyun DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Lara'da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise Yukarı Düden'deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50'ye yakın oranda su kaybı oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nde yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu ise Kırkgöz'den akan suyun tarım alanlarına ve Kepez Elektrik Santrali'ne çekildiğini, Düden Şelalesi'ne gelen suyun tarım alanlarında kullanıldığını kaydetti.









Bu nedenle 'susuz' kalan Düden Şelalesi için belediyenin Antalya Su ve Atık Su İdaresi ile su pompaları satın alacağını ifade eden Doğanoğlu, Düden Şelalesi'ne yeraltından geçen kaynaktan su aktarılacağını, cumartesi günü akşam şelaleden suyun yeniden akıtılacağını belirtti.





Düden Şelalesi'nin Türkiye'nin görsel zenginliğe sahip önemli şelalelerinden olduğunu vurgulayan Doğanoğlu, "Düden Şelalesi'ni her yıl en az 50 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle Araplar, Ruslar ve Avrupalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yeniden yatırım yaparak şelaleye su akışını sağlayacağız" dedi.