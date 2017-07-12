Samanyolu Haber /Gündem / Düden şelalesi kurudu /12 Temmuz 2017 16:12

Düden şelalesi kurudu

Antalya'nın doğa harikalarından Kepez ilçesi sınırlarındaki Düden Şelalesi'nin suyu, tarım alanlarındaki sulama ve HES nedeniyle kesildi.

SHABER3.COM

Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi'ne yaklaşık bir haftadır su verilmiyor. Bu yıl yağışların da az olmasının olumsuz etkilediği su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı'ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle suyu kesilen Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşıyor. Düden Şelalesi'nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor. Şelalenin girişine 'Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur' şeklinde bilgilendirme yazısı asıldı.


DENİZE DÖKÜLEN ŞELALENİN SUYU DA YÜZDE 50 AZALDI

Şelaleye gelen suyun DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Lara'da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise Yukarı Düden'deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50'ye yakın oranda su kaybı oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nde yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu ise Kırkgöz'den akan suyun tarım alanlarına ve Kepez Elektrik Santrali'ne çekildiğini, Düden Şelalesi'ne gelen suyun tarım alanlarında kullanıldığını kaydetti.


Bu nedenle 'susuz' kalan Düden Şelalesi için belediyenin Antalya Su ve Atık Su İdaresi ile su pompaları satın alacağını ifade eden Doğanoğlu, Düden Şelalesi'ne yeraltından geçen kaynaktan su aktarılacağını, cumartesi günü akşam şelaleden suyun yeniden akıtılacağını belirtti.

Düden Şelalesi'nin Türkiye'nin görsel zenginliğe sahip önemli şelalelerinden olduğunu vurgulayan Doğanoğlu, "Düden Şelalesi'ni her yıl en az 50 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle Araplar, Ruslar ve Avrupalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yeniden yatırım yaparak şelaleye su akışını sağlayacağız" dedi.
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