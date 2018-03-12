Samanyolu Haber /Dünya / Dubai Şeyhinin kızı evden kaçtı: 3 yıl hapiste işkence gördüm /12 Mart 2018 16:48

Dubai Şeyhinin kızı evden kaçtı: 3 yıl hapiste işkence gördüm

Dubai Şeyhi'nin kızı Prenses Latife 3 yıl boyunca hapsedilip işkence gördüğünü iddia ettiği bir video yayınladı.

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Dubai Şeyhi ve Birleşik Arap Emirlikleri başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet Âl-Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. 

İngiliz Daliy Mail gazetesinin haberine göre bir video yayınlayan Prenses Latife, Dubai'de olduğu sürede özgürlüğünden mahrum bırakıldığını, 2000 yılından beri gözlem altında tutulduğunu son üç yıldır da hapsedildiğini söyledi. Araç kullanmasının yasaklandığını ve her hareketinin rapor edildiğini belirten Prenses Latife videoda şunları söyledi:  

‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ .

Eski bir Fransız ajanının yardımıyla ülkeden kaçabildiğini belirten Prenses Latife videoda, şu an Hint Okyanusu açıklarındaki bir yatta olduğunu ancak halen güvende olmadığını söyledi. 

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid Devlet Âl-Mektum’un 6 karısından 30 çocuğu bulunuyor. 
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