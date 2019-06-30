Samanyolu Haber /Gündem / Dubai şeyhinin eşi 31 milyon sterlin ile kaçtı! /30 Haziran 2019 15:11

Dubai şeyhinin eşi 31 milyon sterlin ile kaçtı!

Arap dünyası, Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya'nın iki çocuğuyla birlikte kaçtığı iddiasıyla çalkalanıyor.

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İddiaya göre, yanına 31 milyon sterlin alarak Dubai'yi ve kocasını terk eden Prenses, bir Alman diplomatın yardımıyla Almanya üzerinden İngiltere'ye gitti. Şeyh Maktum ise Instagram hesabından paylaştığı 'sert' bir şiirle iddiayı zımnen doğruladı.

 Arap basını, Dubai Prensesi Haya’nın yanına 31 milyon sterlin alarak iki çocuğu ile birlikte eşini terk ettiği iddiasını konuşuyor. Prenses’in Almanya üzerinden, üniversite eğitimini de aldığı İngiltere’ye kaçtığı belirtiliyor.

‘ALMANYA İADE ETMEYİ REDDETTİ’

İddia şu: Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı, mevcut kral Abdullah’ın da üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya, 11 ve yedi yaşlarındaki kızı ve oğlunu da yanına alarak, Alman bir diplomat aracılığıyla Almanya’ya gitti ve buradan siyasi sığınma istedi. Prenses ülkeden kaçarken, yeni bir hayata başlayabilmek için 31 milyon euroyu da yanına aldı. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarının Prenses’in iadesini istediği, Almanya’nın bunu reddettiği, Haya’nın ise bu sırada İngiltere’ye giderek Londra’da gizli bir evde kalmaya başladığı iddia ediliyor.

Arap medyasındaki haberler, Dubai’de kraliyet ailesine yakın iki kaynağa dayandırıldı. Amerikan basını ise Almanya’nın siyasi sığınma talebini ilkesel olarak kabul ettiğini yazdı.

‘YAŞADIN VE ÖLDÜN, SENİ HAİN’ DİYE ŞİİR YAZDI…

Amerikan haber sitesi Daily Beast ise ilgili haberinde, 69 yaşındaki Şeyh Maktum’un sosyal medya hesabından paylaştığı şiiri mercek altına aldı. Kendisini ülke içinde bir ‘şair’ olarak sunan Maktum, ‘Yaşadın ve öldün’ başlıklı ‘şiir’de eşinin adını anmadan ‘ihanet’ ve ‘aldatılma’dan söz ediyor; “Seni hain / En kıymetli destekçine ihanet ettin ve oynadığın oyun ifşa oldu” dizeleri yer alıyor. Şiirde, “Yalancılık günlerin bitti ve nerede olduğunun, ne olduğunun önemi yok” deniliyor. Şiir, “Artık benim yanımda yerin yok / Kiminle meşgul olduysan ona git! / Ve bu sana yetsin: Yaşıyor musun, öldün mü, umurumda değil” dizeleriyle son buluyor.
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