Dubai şeyhinin eşi 31 milyon sterlin ile kaçtı!

Arap basını, Dubai Prensesi Haya’nın yanına 31 milyon sterlin alarak iki çocuğu ile birlikte eşini terk ettiği iddiasını konuşuyor. Prenses’in Almanya üzerinden, üniversite eğitimini de aldığı İngiltere’ye kaçtığı belirtiliyor.





‘ALMANYA İADE ETMEYİ REDDETTİ’





İddia şu: Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı, mevcut kral Abdullah’ın da üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya, 11 ve yedi yaşlarındaki kızı ve oğlunu da yanına alarak, Alman bir diplomat aracılığıyla Almanya’ya gitti ve buradan siyasi sığınma istedi. Prenses ülkeden kaçarken, yeni bir hayata başlayabilmek için 31 milyon euroyu da yanına aldı. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarının Prenses’in iadesini istediği, Almanya’nın bunu reddettiği, Haya’nın ise bu sırada İngiltere’ye giderek Londra’da gizli bir evde kalmaya başladığı iddia ediliyor.





Arap medyasındaki haberler, Dubai’de kraliyet ailesine yakın iki kaynağa dayandırıldı. Amerikan basını ise Almanya’nın siyasi sığınma talebini ilkesel olarak kabul ettiğini yazdı.



