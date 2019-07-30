Dubai Emiri'nin Londra'ya kaçan eşine karşı açtığı dava başlıyor









Davanın bir boşanma ya da tazminat davası değil, "çocukların geleceğiyle" ilgili olduğu bildiriliyor.





Amerikan ABC News Televizyonu'na göre, 4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil edecek.





El Maktum, 6. eşi olan Prenses Haya'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını "kendisine ve vatana ihanetle" suçlamıştı.





Londra'da 107 milyon dolarlık bir evde yaşadığı belirtilen Prenses Haya, hayatından endişe ettiğini söylüyor.



