Samanyolu Haber /Gündem / 'Dua edelim de İstanbul'da deprem olmasın, siyasetlerini 5 yıl utanarak izledim' /23 Şubat 2019 12:01

'Dua edelim de İstanbul'da deprem olmasın, siyasetlerini 5 yıl utanarak izledim'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, "Depreme milli mesele olarak bakacaksınız. Allah esirgesin şu an tek yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz ama dua edelim bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. İmamoğlu'na, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin, bazı CHP Milletvekilleri ve İYİ Partili ilçe yöneticileri eşlik etti. 

Depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu şehirde 20 yıl oldu biz depremi hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremi siyaset üstü bir konu haline getirirsen çözülür. Depremi ne kadar siyasi malzeme yaptıklarını ben 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde utanarak izledim. Yani bu kentsel dönüşümü geçirmeyelim Ekrem'in oyu artar. Çok sesli konuşuyor, sesi kısık falan değil. Dolayısıyla depreme milli mesele olarak bakacaksınız. Allah esirgesin şu an tek yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz ama dua edelim bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı.

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