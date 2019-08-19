Samanyolu Haber /Politika / DSP ve BBP bu noktada bir araya geldi /19 Ağustos 2019 21:59

DSP ve BBP bu noktada bir araya geldi

Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasına destek verdi.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına destek verdi.

DSP'DEN KAYYIMLARA DESTEK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “İçişleri Bakanlığı'nın gerekli inceleme ve tespitleri sonucunda PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür” dedi.

Aksakal yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir.”

DESTİCİ'DEN DE DESTEK
 
BBP Genel Başkanı Destici ise “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur.” dedi.

Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terörü meşru görmenin ötesinde örneğin, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının bu kapsamda olduğu çok açıktır. Demokrasiye ‘evet’, teröre ‘hayır’. Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir. Hükümet bunu görmezden gelseydi, asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek; demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan 3 büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSP ve BBP bu noktada bir araya geldi Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:35