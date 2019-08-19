DSP ve BBP bu noktada bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına destek verdi.





DSP'DEN KAYYIMLARA DESTEK





DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “İçişleri Bakanlığı'nın gerekli inceleme ve tespitleri sonucunda PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür” dedi.





Aksakal yazılı açıklamasında şunları kaydetti:





“Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir.”





DESTİCİ'DEN DE DESTEK

BBP Genel Başkanı Destici ise “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur.” dedi.





Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Terörü meşru görmenin ötesinde örneğin, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının bu kapsamda olduğu çok açıktır. Demokrasiye ‘evet’, teröre ‘hayır’. Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir. Hükümet bunu görmezden gelseydi, asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek; demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan 3 büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."