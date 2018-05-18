Samanyolu Haber /Politika / DSP Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı /18 Mayıs 2018 13:22

DSP Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı

DSP, 24 Haziran seçimlerinde CHP, SP, DP ve İyi Parti ittifakını destekleyeceğini açıkladı.

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DSP, 24 Haziran seçimleriyle ilgili kararını verdi.

DSP Başkanlık Kurulu’nca yapılan açıklamada, “Demokratik Sol Parti’ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP’nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı’na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir” denildi.
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