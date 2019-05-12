Samanyolu Haber /Gündem / DSP İstanbul adayı istifa etti, parti yeni aday göstermeme kararı aldı /12 Mayıs 2019 15:31

DSP İstanbul adayı istifa etti, parti yeni aday göstermeme kararı aldı

DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'daki seçime girmeyeceğini açıkladı. Parti de onun yerine başka aday çıkarmayacağını duyurdu

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DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu.

Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı. DSP'nin Parti Meclisi toplantısından da, Aydın'ın yerine başka aday gösterilmemesi kararı çıktı.

Aydın'ın istifa kararının ardından toplanan DSP Parti Meclisi, Muammer Aydın'ın yerine başka bir aday göstermeme kararı aldı.

Yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili olarak YSK kararına göre, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmayacak."

GENEL BAŞKAN: KANUNSUZLUĞA TEPKİLİYİZ

T24'te yer alan habere göre DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek seçimin yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor" dedi.

DSP'nin 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muammer Aydın ise "Adaylıktan istifa ettim. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır" dedi.



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