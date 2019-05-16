DSP 23 Haziran'da hiçbir adayı desteklemeyecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal ettiği 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 30 binin üzerinde oy alan Demokratik Sol Parti (DSP) yenilenecek seçimlere girmeme kararı almıştı.





YSK'nın seçim iptalinden rahatsız olduklarını ifade eden açıklamalarda bulunan DSP'nin, en güçlü iki aday arasındaki farkın 13 bin oy olduğu İstanbul'da kimi destekleyeceği merak ediliyordu.





DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 23 Haziran'da hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.