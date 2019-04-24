Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ: 5 yaşından küçükler ekran önünde günde bir saatten fazla zaman geçirmemeli /24 Nisan 2019 22:33

DSÖ: 5 yaşından küçükler ekran önünde günde bir saatten fazla zaman geçirmemeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaşından küçük çocukların ekran karşısında günde bir saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncaları konusunda uyarıda bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaşından küçük çocukların ekran karşısında günde bir saatten fazla zaman geçirmelerinin sakıncaları konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ ilk defa 5 yaş altı çocukların sağlığı konusunda bir kılavuz yayınladı.

Buna göre, 2 ila 4 yaş grubu çocukların, hareketsiz ekran karşısına günde bir saatten fazla kalmasına izin verilmemesi istendi. Bir yaş ve altı çocukların ise kesinlikle elektronik ekranlardan uzak tutulmasını tavsiye edildi.

5 yaş altı çocukların, fiziki açıdan aktif olmaları, uykularını iyi almalarını tavsiye eden DSÖ, çocuklarda giderek artan aşırı şişmanlık tehlikesine de önemle dikkati çekti.

Televizyon, video, bilgisayar oyunlarının tehlikesine dikkati çeken DSÖ, sağlıklı fiziksel faaliyet ve düzenli uyku alışkanlıklarının önemini vurguladı.

DSÖ, 1 ila 4 yaş grubu çocukların, günde 3 saat çeşitli fiziksel faaliyetlerde bulunmasını tavsiye etti.

DSÖ, iki yıl önceki raporunda, son 40 yılda aşırı şişman çocuk ve ergen sayısının 10 misli artarak 120 milyona çıktığı uyarısında bulunmuştu.
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