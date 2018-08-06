Drone'lu saldırı sonrası Maduro: Tanrının bir lütfu...

Maduro’nun bu sözleri 15 Temmuz’un gecesi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi için ‘Allah’ın bir lütfu’ sözlerini hatırlattı.





AMERİKA VE KOLOMBİYA’YA SUÇLADI





Maduro, başkent Caracas’ta dronlu suikast girişiminin ardından konuştu. Suikast girişimine dair ABD ve Kolombiya’yı suçlayan Maduro, “Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler. Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı.” dedi.





?Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının aşırı sağcılar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota (Kolombiya) ve Miami (ABD) ile bağlantılı olduklarını iddia etti.





MADURO: TANRI’NIN LÜTUFLARINI TEŞEKKÜR EDERİM





Maduro resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tanrı’nın bir lütfu” ifadesini kullandı.





Maduro, Ulusal Muhafızları’nı övdüğü açıklamasında şunları dile getirdi: “Beni öldürmeye çalıştılar ama kahraman ve sadık @GNBoficial güzel bir iş yaptı. Bu insanların koruyucu kalkanına ve Tanrı’nın lütuflarına teşekkür ederim, sağ salim kaldım ve ayakta durup galip geldim. Venezuela’nın huzur ve sükuneti için savaşa devam etmeye hazırım.”







?SALDIRIYI “T-SHIRT GİYEN ASKERLER” ÜSTLENDİ





Maduro’yu hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlatıldı. “T-shirt Giyen Askerler (Movimiento Nacional Soldados de Franela)” adını veren grup, Twitter’da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi.





Daha önce adı duyulmayan grup hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.