Samanyolu Haber /Dünya / Drakula'nın sarayının altında yeni odalar keşfedildi /15 Aralık 2018 03:26

Drakula'nın sarayının altında yeni odalar keşfedildi

ABD’li arkeologlar, Drakula olarak bilinen Voyvoda III. Vlad Tepeş’in esir tutulduğu meşhur Corvin şatosunun temelini radarla tarayarak daha önce bilinmeyen birkaç odanın izlerini buldu.

SHABER3.COM

Live Science dergisinin aktardığına göre,  Princeton Üniversitesi’nden Isabel Morris, “Drakula’nın tek bir işkence odasına rastlamadık ama 17. yüzyılda yapılan bir binanın izlerine rastladık. Bu bina büyük ihtimalle idari işlevler görüyordu. Her halükarda buluşlarımız şatonun eski halini canlandırmamıza yardımcı olacak, çünkü şatonun tek bir tam haritası günümüze ulaşmış değil, bu da araştırmaları ve restorasyonu zorlaştırıyor” dedi.
Ayrıca şatoyu uçurum üzerinde tutan taş dayanakların tespit edildiği ifade edildi.

Morris bu elde edilen bilgilerin bile şatonun restorasyonu için değerli olduğunu kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Drakula'nın sarayının altında yeni odalar keşfedildi Sonraki Haber >>

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:15:44