Drakula'nın sarayının altında yeni odalar keşfedildi

Live Science dergisinin aktardığına göre, Princeton Üniversitesi’nden Isabel Morris, “Drakula’nın tek bir işkence odasına rastlamadık ama 17. yüzyılda yapılan bir binanın izlerine rastladık. Bu bina büyük ihtimalle idari işlevler görüyordu. Her halükarda buluşlarımız şatonun eski halini canlandırmamıza yardımcı olacak, çünkü şatonun tek bir tam haritası günümüze ulaşmış değil, bu da araştırmaları ve restorasyonu zorlaştırıyor” dedi.



Ayrıca şatoyu uçurum üzerinde tutan taş dayanakların tespit edildiği ifade edildi.





Morris bu elde edilen bilgilerin bile şatonun restorasyonu için değerli olduğunu kaydetti.