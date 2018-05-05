Samanyolu Haber /Dünya / Dr. Öz Trump'un danışman heyetine girdi /05 Mayıs 2018 11:01

Dr. Öz Trump'un danışman heyetine girdi

ABD'nin ünlü doktorlarından Mehmet Öz, Trump'ın spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil edildi

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Hürriyet'in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Spor, Egzersiz ve Beslenmeden Sorumlu Danışma Kurulu’na dün dünyaca ünlü bir ismi dahil etti. Donald Trump, TV yıldızı Dr. Mehmet Öz’ü kurulun bir üyesi yaptı.

Konseyde Öz’ün yanı sıra Amerikan futbol takımı New England Patriots’ın antrenörü Bill Belichick ile 'Incredible Hulk' isimli dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno yer alıyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaparken, Dr. Öz ve ekibinin 2 yıl boyunca ABD halkının düzenli egzersiz yapmasını ve iyi beslenmesine destek vereceğini söyledi.

 Trump’ın konsey adaylığını kabul ettiğini söyleyen Dr. Öz, Twitter'dan “Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum” mesajını yazdı.
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