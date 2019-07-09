DP’den Ali Babacan’a ‘Bize gel’ çağrısı

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili Gültekin Uysal, Ali Babacan’a DP’ye katılma çağrısında bulundu.







Uysal, Afyon Valiliği’ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Ali Babacan’ı partinize davet eder misiniz?” sorusu üzerine Uysal şu yanıtı verdi:





“Elbette. Biz, Türkiye'de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP'nin çatısı Türkiye'de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır.”





Uysal önümüzdeki dönemde daha fazla birliktelik arayacaklarını söyleyerek “Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz” dedi.





"Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz" diyen Uysal, erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuştu.





Uysal şunları söyledi:





"Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye'nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye'de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var."