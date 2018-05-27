Samanyolu Haber /Gündem / Dövüldüler, üstüne bir de gözaltına alındılar /27 Mayıs 2018 10:49

Dövüldüler, üstüne bir de gözaltına alındılar

Saadet Partililere yapılan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olaya karışan 4 MHP'li ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yaralanan SP adayı Mehmet Fethi Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara Valiliği, MHP’li bir grup tarafından 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, SP milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, ifadesi alınan 4 MHP’linin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik açıklamasında, “Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların iki kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale ettiği, daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu dört aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı” belirtildi.

YARALANAN ÖZTÜRK ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı talimatı ile beş kişi hakkında adli işlem başlatılırken silah kullanıldığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk için gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak Adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Saadet Partisi’nden olayın ardından yapılan açıklamada partililerin ağzına silah dayandığı, MHP’den yapılan açıklamada ise Saadet Partililerin silah çektiği iddialarına yer verilmişti.
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