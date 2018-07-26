Samanyolu Haber /Ekonomi / Dövizde hızlı yükseliş Eylül sonrası'na bekleniyor /26 Temmuz 2018 17:34

Dövizde hızlı yükseliş Eylül sonrası'na bekleniyor

Unicredit Bank'ın gelişen piyasalar stratejisti Kiran Kowshik, “Eylül ayını geride bıraktıktan sonra TL’de daha hızlı değer kaybı gözlememiz mümkün” değerlendirmesini yaptı.

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Bloomberg HT’ye konuşan Unicredit Bankası’nın gelişen piyasalar stratejisti Kiran Kowshik, Merkez Bankası’nın dün faiz değiştirmeme kararıyla piyasalara hayal kırıklığı yaşattığını, piyasaların 100 – 125 baz puan civarında artış fiyatladığını belirtti.

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası döviz tekrar sert yükselmiş, Borsa İstanbul endeksi (BIST 100) yüzde 3.33 düşmüştü.

DOLAR/TL DÜN 4.93 SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİ   

Üçüncü çeyrekte turizm sektörünün toparlanacağını ve bunun da dengelenme getireceğini savunan stratejist, yılın bu bölümünde dolar TL karşısında yukarı yönde hareket etse de bunun yavaş olacağını dile getirdi. Kowshik, “Eylül ayını geride bıraktıktan sonra TL’de daha hızlı değer kaybı gözlememiz mümkün” dedi.

Dolar/TL dün 4.93’e kadar yükselmiş, bugünse Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilme kararının ardından 4.83’e gerilemişti.
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