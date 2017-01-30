Döviz sanayi elektrik fiyatlarını çarptı

Döviz sanayi elektrik fiyatını vurdu





Dövizdeki yükseliş nedeniyle kar edemediklerini savunan elektrik tedarikçileri, Oganize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere reel sektörle sözleşmelerini iptal ediyor. OSB’ler elektriksiz kalamıyor ve elektriğini devletten alıyor. Bu da devete ortalama yüzde 20’lik ek maliyet anlamına geliyor







FİYATTA YÜZDE 30 ARTIŞ





BusinessHT’de yer alan habere göre, sanayi şirketleri enerji maliyetlerinde artışla karşı karşıya kaldı. Çimento sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre 2016 ortalamasına kıyasla Aralık’ta elektrik maliyetleri yaklaşık yüzde 30 artış yaşadı. Dünya’dan Serkan Akıncı’nın haberine göre ise, sözleşmesi iptal olan OSB’ler elektriksiz kalmıyor fakat elektriğini devletten alıyor. Bu da ortalama yüzde 20’lik ek maliyet anlamına geliyor. Tedarikçiler de yeni sözleşmelerini yüzde 20 zamlı fiyattan yapmak istiyor. Bu maliyet artışlarının da fiyatlara yansıması bekleniyor.





SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLİYOR





Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türkiye’de enerji fiyatlarının dövizle yakından ilişkili olduğunu belirtti. Bu nedenle tedarikçilerin zor durumda olduğunun daha önce de konuşulduğunu ifade eden Kanca, sözleşme süreleri devam ettiği için bütün sanayicilerin sözleşmeleri devam ettiği için rahat davrandıklarını anlattı. Geçen yıl sonu ve bu yılın başında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sanayicilerin korktuğunu hatırlatan Kanca, “Elektrik olmayınca hayatın olmayacağını anladık. Bunu fırsat bilen tedarikçiler sözleşmelerini yenilemek istediler. Daha önce de birtakım indirimlerini kaldıranlar oldu” dedi.