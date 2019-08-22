Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz rezervleri azaldı /22 Ağustos 2019 15:56

Döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 794 milyon dolar azalışla 77 milyar 423 milyon dolar seviyesine indi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre 16 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 794 milyon dolar azalışla 77 milyar 423 milyon dolar seviyesine indi. Rezervler 9 Ağustos'ta 79 milyar 217 milyon dolar seviyesindeydi.

BRÜT ALTIN REZERVİ 373 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 373 milyon dolar artışla 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 104 milyar 110 milyon dolardan 102 milyar 689 milyon dolara düştü.
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