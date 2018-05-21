Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kuru 4.60 TL'yi gördü /21 Mayıs 2018 11:04

Dolar kuru 4.60 TL'yi gördü

Dolar/TL, haftanın ilk gününe 4,52 seviyesinde başladı. Daha sonra 4.56'yı da aştı. Akşam saatlerinde ise 4.60 TL'yi görerek rekor kırdı. Euro kuru ve sterlin kuru da rekor seviyelere yükseldi.

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Geçtiğimiz haftayı 4.49 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya hareketli başladı. Dolar kuru, TSİ 17.15 itibariyle 4.6 TL'ye kadar yükseldi, sonra gelen satışlarla biraz geriledi.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro/TL kuru ise aynı saatlerde , 5.40 TL seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.175 seviyesine taşıdı.


Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bu sabahki notunda “Son 1 aydır Türkiye’nin parası Venezüella ve Arjantin gibi dünyanın en kötü performans gösteren paraları arasında yer alıyor ki haftalık kapanışlar bize TL’nin daha nereye kadar düşeceğini gösterebilir.” dedi

27 Nisan’da 4.04 olan Dolar/TL kurunun bugün 4.60’a ulaşarak rekor tazelediğini görüyoruz. Kaya “Bu trend devam ederse bu hafta kapanışı: 4.58 olurken önümüzdeki hafta 4.75 olacaktır. Bu trende müdahale edilemezse BIST 100 için de 93 binli seviyeler gündeme gelebilir. Geçen gün dediğimiz gibi, sözlü müdahaleyi test edip, blöf olup olmadığını deniyorlar. Bu hafta sonuç belli olacaktır.” öngörüsünü paylaşıyor.

Yorumda şunlar paylaşılıyor:
“2017 yılında merkezi yönetim bütçesinin 47.4 milyar TL açık verdiğini dikkate alırsak 7 yıllık Türkiye devletinin bütçe açığı kadar kayıp görülüyor. Ve üstelik bu kayıp devam ediyor. Kurda her 1 kuruş artış, yaklaşık 5 milyar TL Türkiye’nin yükümlülüğünün artması demek.

Aynı zamanda bu fırtına dindiğinde dolarzedeler sorunu daha da büyüyecek ve farklı dallara yayılacağından zararın boyutu daha artabilecek. Buna müdahale imkanı olduğu halde müdahale etmeyen TCMB baş sorumlu haline geliyor.

Devlet hazinesi % 16.61 ile son borçlanmasını yapmışken TCMB’nin % 13.50 kullanması piyasaya öncü olması ve yönlendirmesi gerekirken piyasayı izleyen bir merkez bankası ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun.” 

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