Döviz piyasasının ateşi Haca gidecekleri yaktı









DÖVİZ HAC MALZEMESİ SATIŞLARINI DA VURDU





Döviz fiyatlarının artmasıyla hac malzemeleri satışında da büyük düşüşe yol açtı. . Antalya'da hac malzemesi satan esnaf, döviz üzerinden malzeme aldıklarını, bu yıl dövizdeki hızlı artış nedeniyle satışların yüzde 30- 40 azaldığını söyledi. Hac malzemesi satan Said Dere, bundan birkaç yıl önce hacı adaylarının 750 ile 3 bin TL arasında alışveriş yaptığını, şimdi ise rakamın 500 ile 1000 TL arasında olduğunu söyledi. Dere, "Eskiden 4 TL'ye sattığımız ürünü şu an 6 TL'ye alıyoruz. İşlerimiz eskiye oranla azaldı" dedi.



Hac başvurularının yapıldığı günlerde ABD ile vize krizi yaşamıyordu ve 1 Dolar 3,78 TL civarında seyrediyordu . Euro 4,51 seviyesindeyken Suudi Arabistan Riyal'i de 1.020 den işlem görüyordu. 7 ay sonra Dolar 5.5 i gördü Euro 6.3 ten işlem görüyor. Suudi Arabistan Riyali ise 1.48 TL'den işlem görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı hac fiyatları Suudi Arabistan Riyali . Bu yıl Hacca gidecekler Sadece konaklama gideri ve uçak biletleri için en az yüzde 40 daha fazla para ödeyecekler. Diyanetin açıkladığı rakamlarda en düşük fiyat 15 Bİn Suudi Arabistan Riyali . Yani şimdiki kurdan 22.050 TL. Bu rakam Hac müracaatlarının yapıldığı Aralık 2017'de 15.300 TL idi. Sadece konaklama farkı 6750 TL Diğer masrafları da hesaba katıldığında fark 15 Bin TL'yi buluyor Daha lüks paketlerde aradaki fark daha da büyüyor.