Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz mevduatı TL hesaplarını geçti /07 Eylül 2018 10:49

Döviz mevduatı TL hesaplarını geçti

Bankalardaki döviz hesapları ağustos ayında 184 milyar 64 milyon dolar (1 trilyon 97 milyar TL) olarak gerçekleşti. TL hesapları ise 1 trilyon 26 milyar liraya geriledi.

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Merkez Bankası verilerine göre 20 Ağustos haftasında 184 milyar 899 milyon dolar olan döviz mevduatı ağustosun son haftasında 184 milyar 64 milyon dolara indi. Yabancı para mevduatı ‘dolar’ bazında bakıldığında geriledi ama ‘TL’ bazında bakıldığında artış yaşandığı görüldü.

Dünya gazetesinin haberine göre bir haftalık süre içerisinde dolar/TL kurunda yaşanan 50 kuruşluk fark, tabloda dengeyi değiştirmiş oldu. DTH’larda 835 milyon dolarlık düşüşe karşın, yabancı para cinsinden mevduat TL bazında 71 milyar TL arttı.

31 Ağustos ile biten haftada TL mevduat yüzde 2,34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon liraya gerilerken, yabancı para cinsin mevduat ise yüzde 6,37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin liraya yükseldi.

Kur artışından kaynaklanan 71 milyar TL’lik bu fark, toplam mevduat pastasında TL/döviz dengesini de döviz lehine değiştirdi.

20 Ağustos haftasında 6.10 seviyesinde yer alan dolar/TL,  ağustosun son haftasında 6.60 seviyesindeydi.
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