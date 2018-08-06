Samanyolu Haber /Dünya / Döviz kriziyle kavrulan İran'da benzer çağrı: Evdeki dolarları getirin! /06 Ağustos 2018 13:06

Döviz kriziyle kavrulan İran'da benzer çağrı: Evdeki dolarları getirin!

İran Merkez Bankası, ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle yurtdışına çıkan vatandaşlara verdiği ucuz döviz politikasından vazgeçti. Bu arada İran Merkez Bankası Başkanı evdeki, yastık altındaki dövizleri getirin çağrısı yaptı.

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Türkiye ve komşu ülkelere seyahat edenlere 500 euro, uzak ülkelere 1,000 euro ucuz döviz tahsis eden İran Merkez Bankası, uygulamada değişikliğe gitti.

Yarından itibaren uygulamaya konulacak yeni düzenlemeyle, turistler, döviz ihtiyaçlarını fiyatı devletin verdiği bedelin yaklaşık iki misli olan serbest piyasadan temin edecek.

Yeni uygulamayla, İranlıların yurt dışı tatil için birinci tercihi olan Türkiye'ye seyahatlerin azalması bekleniyor.

İran Merkez Bankası ayrıca açıkladığı yeni döviz politikasında daha önce yasakladığı serbest piyasadaki döviz alım satımını serbest bıraktı.

Döviz bürolarının çalışmasının yasaklanması nedeniyle fazla döviz ihtiyaçlarını illegal olarak kara borsadan temin eden İranlılar, bundan sonra döviz ihtiyaçlarını döviz bürolarından elde edebilecek.

İRAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI: BAKIN TÜRKLER DOLAR YAKIYOR

Bu arada Döviz kurlarındaki aşırı artışın önlenmesi için halktan yastık altındaki dövizlerini bankalara getirmelerini isteyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, benzer sıkıntılar yaşayan Türkiye'de halkın sergilediğini davranışını örnek gösterdi.

Sabit döviz kuru sisteminden büyük oranda vazgeçilerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına yarından itibaren geçileceğini devlet televizyonundan açıklayan Himmeti, uygulamanın başarı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.

ABD ile ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti, "Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskıların direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, Türkiye'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca Türk halkı dolarlarını yakmaya başladı" dedi.


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