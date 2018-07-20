Samanyolu Haber /Dünya / Döviz krizi Tahran-İstanbul uçağını iptal ettirdi /20 Temmuz 2018 18:26

Döviz krizi Tahran-İstanbul uçağını iptal ettirdi

İran'da düşük kurdan döviz verilmediği için Tahran-İstanbul seferleri iptal edildi. Yurt dışına gidenlere yılda bir kereye mahsus düşük kurdan döviz tahsis edilmişti.

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İran’da yurt dışına gidenlere yılda bir kereye mahsus tahsis edilen düşük kurdan dövizin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz Tahran-İstanbul seferlerini iptal ettirdi.

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul’a gerçekleştirilmesi planlanan ve yurt dışına gitmek isteyenlere yılda bir kereye mahsus verilen düşük kurdan dövizin yolculara tahsis edilmemesi nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Devletin verdiği düşük kurun piyasa değerinin iki katına kadar yükselmesiyle birlikte İranlının en önemli yurt dışı seyahat teşviği iptal oldu.

Saatler önceden uzun kuyruklar oluşturan halk döviz alamayınca havaalanında tansiyon yükseldi. Olaylara polis müdahale etti.

TURİZMDE MAĞDURİYET

Yolcular dışında turizm ve uçuk şirketleri de büyük mağduriyet yaşadı. Tahran-İstanbul seferini döviz alamayınca iptal eden şirket yetkilileri, çoğu seferin olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Kish Airlines şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Asadi, “Merkez Bankası düşük kurdan döviz vermediği sürece uçuşların iptal olunması kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 8 bin tümene kadar yükselmesi üzerine, Ruhani Hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bununla birlikte yurt dışına gidenlere yılda bir kereye mahsus düşük kurdan döviz tahsis edilmişti. Fakat karaborsayı engellemek için bu döviz türü sadece uçak seferlerinde ve uçuştan birkaç saat önce havaalanlarında veriliyor. 
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