Döviz krizi hükümet medyasını teğet geçti





Hürriyet Gazetesinde ise ilginç bir durum var. Uzun yıllardır Ekonomi Servisini yöneten Vahap Munyar’ın Ekonomi servisi müdürlüğünden genel yayın yönetmenliğine getirildiği gazetete ise Türk Lirası’nın bir günde yüzde 4.5 dolayında değer kaybettiği tarihsel düşüş, tirajların büyük bölümünü sahip gazeterin 1. sayfasına giremedi.

Hürriyet’e göre işe yaramayan müdahale ile , “Merkez Bankası nefes aldırdı.”

Gazetenin internet sitesinde "nefes" ifadesi kullanılmazken, Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasına yer verildi.



Dün Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü açıkladı.



Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüş olup söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” denildi.

Hürriyet'te yer alan haberde şunlar kaydedildi:

Merkez Bankası açıklaması öncesi 5.1850 TL civarında işlem gören dolar açıklama ile birlikte 5.16 TL’nin altına gerilese de etki kısa süreli oldu ve kur yeniden Merkez Bankası açıklamaları öncesi bulunduğu 5.18 TL seviyelerine geldi.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Bankalar topladıkları mevduatın belirli bir oranını Merkez Bankası’na park etmekle yükümlü. Zorunlu karşılık adı ile izlenen bu ihtiyaç akçelerinin asgari yüzde 55’inin TL olarak tutulması gerekiyor, yüzde 45’lik kısmını ise bankalar döviz veya altın olarak da bulundurabiliyordu. Merkez Bankası döviz olarak tutulabilecek oranı yüzde 40’a indirerek TL talebini arttıracak ve karşılığında 2.2 milyar dolar kadar piyasaya satılabilir döviz sürülmesini sağlayacak adımı attı. Tek başına kurlardaki artışı sona erdirmeye yetmez ama bu hamle Merkez Bankası’nın var olan kur seviyesinden rahatsız olduğunu, devamında farklı adımlarda atabileceğini göstermesi nedeniyle önemli” şeklinde değerlendirdi.



ABD'nin yaptırım kararı sonrası hızla yükselen dolar ve Avro akşam saatlerinde tam anlamıyla kontrolden çıktı. Dolar 5.39'u görürken, Avro 6.26'ya kadar yükseldi. Dövizdeki astronomik artış korku ile takip edilirken hükümet medyası döviz haberlerini ya hiç görmedi yada çok küçük görerek adeta saklamaya çalıştı. Sabah gazetesi ise manşete Küçük Çamlıca'daki tv kulesini taşıdı ancak dövizdeki artışla ilgili tek satır koymadı