Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz çıldırdı... Dakika başı rekor /02 Ağustos 2018 11:08

Döviz çıldırdı... Dakika başı rekor

ABD'nin Rahip Brunson davası nedeniyle 2 Türk Bakana dün akşam yaptırım açıklaması sebebiyle döviz piyasasındaki yükseliş rekora doğru koşuyor

SHABER3.COM

Beyaz Saray'ın yaptırım uygulama kararı sonrası dolar saat 20:30'da 5.0157'ye kadar yükselerek tarihi rekor seviyeye çıktı. Kur, bugüne hafif gerilemeyle başlamasının ardından yeniden yükselişe geçti ve 5.08 ile rekor tazeledi, Euro da 5.91'i aştı. 
TSİ 11.00 itibariyle dolar 5.081'den işlem görmeye devam ederken sürekli yükselen döviz talebi sebebiyle her saat yeni rekor tazeliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ise güne yüzde 1,74 düşüşle 95.518,18 puandan başladı. Daha sonra endeksteki kayıplar artarak devam etti.

TL yılbaşından beri % 24.83 değer kaybederek Arjantin pesosundan sonra en çok değer kaybeden para birimi oldu. Lira'nın 1 yıllık kaybı %30 oldu.

Doların yaptırım haberine ilk tepkisi 

REKOR SONRASI BEKLENTİ NE YÖNDE? 

Işık FX Genel Müdürü Veli Kocatürk Lira'da çok pozitif ayrışma beklemediğini belirterek şu açıklamayı yaptı; "hala piyasalarda ekonomik olarak ne gibi yaptırım olabilir beklentisi var, bu da tedirginliği artırıyor ve kurun 4.90'a gerilemesini engelliyor.

Çok ciddi oynaklık var, bu devam edecek..Kurda 5 kapısı aralandı, eğer haber akışında pozitif söylem gelmezse 5.02'ye, sonrasında 5.09'a doğru hareket görebiliriz. 

Haber akışı yumuşar, pozitif bir açıklama olursa o zaman 4.95 ve yeniden 4.92'ye düşüş olabilir." değerlendirmesini yaptı. 

FED 

Dün akşamın yoğun gündeminde Fed de yer aldı. ABD Merkez Bankası bu ayki toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi dğeiştirmeyerek % 1,75-2,00 aralığında tuttu. 

Bildiride, kademeli ek faiz artırımları devam edecek sinyali verildi. Açıklamada ayrıca istihdam artışı ve ekonomik aktivitenin 'güçlü' olduğuna vurgu yapıldı. 

Bloomberg
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