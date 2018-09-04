Samanyolu Haber /Gündem / Döviz bürosu işleten Kayseri'li oda başkanı: Dolar Türk literatüründen çıksın! /04 Eylül 2018 14:21

Döviz bürosu işleten Kayseri'li oda başkanı: Dolar Türk literatüründen çıksın!

Kayseri'de döviz bürosu işleten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini söyleyerek 'Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini' savundu

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Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini belirtti. Gülsoy, "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin" dedi.

Oda binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gülsoy, "Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3.80 lira olan doların şu an 6.50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

DÖVİZ BÜROSU İŞLETİRKEN DOLARIN LİTERATÜRDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Kayseri'de Gülsoy şirketler grubu altında döviz bürosu da işleten Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti. 

'DÖVİZ FIRSATÇILARI GAVURLUK ETMESİN'

Yerli paraya dönme çağrısı yapan Gülsoy, "Türkiye'nin önü açık. Döviz artışından etkilenmemesine karşın, zam yapanlara bildiğiniz gibi cezalar var. Yerli paraya dönelim. İhtiyaçlarımızı kendi ve milli ürünlere dönmeliyiz. AVM'ler ve emlak sektörü en kısa süre TL'ye dönmelidir. Buradan uyarıyorum dövizde kirada ısrar edenler yakın bir zamanda kiracı bulamaz. 70 yıldır kur riski ile bizi tehdit edenlere TL ile yanıt verelim. Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum" diye konuştu.
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