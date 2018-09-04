Döviz bürosu işleten Kayseri'li oda başkanı: Dolar Türk literatüründen çıksın!

Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini belirtti. Gülsoy, "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin" dedi.







Oda binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gülsoy, "Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3.80 lira olan doların şu an 6.50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.







DÖVİZ BÜROSU İŞLETİRKEN DOLARIN LİTERATÜRDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ





Kayseri'de Gülsoy şirketler grubu altında döviz bürosu da işleten Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti.





'DÖVİZ FIRSATÇILARI GAVURLUK ETMESİN'

