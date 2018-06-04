Samanyolu Haber /Gündem / 'Dosyama bakan bazı hakimler istifa ve intihar noktasına geldi' /04 Haziran 2018 09:30

'Dosyama bakan bazı hakimler istifa ve intihar noktasına geldi'

HDP'nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dosyasına bakan bazı hakimlerin gördüğü baskı yüzünden istifa ve intihar noktasına geldiğini söyledi.

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Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan 24 Haziran seçimleri ve tutukluluğuna dair mesajlar paylaştı. Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

 16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar.

Dosyalarıma bakan bazı hakimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen bir çok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum.

Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak, yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki, 1 oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a verin.

AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık.

Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada, kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın, sadece kendi başını yakmış olur.

HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. CB seçiminde 2. tura kalacağıma inanıyorum. 2. turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı'nı aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız.

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