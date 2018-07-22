Dostum'a suikast girişimi: 9 koruma öldü

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada, Dostum'u koruyan güvenlik görevlilerinden 9'u hayatını kaybetti.





Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.





Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı. Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.





Olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.





Dostum, bir siyasi rakibine işkence ve cinsel saldırı yapılması emri verdiğine yönelik iddiaların ardından ülkesinden ayrılmıştı.



