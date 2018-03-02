Samanyolu Haber /Politika / Dört parti ittifakta anlaştı /02 Mart 2018 19:12

Dört parti ittifakta anlaştı

Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi 2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıkladı.

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AK Parti ile MHP'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapma kararının ardından yeni bir ittifak açıklaması daha geldi.

CNNTürk'ün aktardığına göre, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi, 2019 seçimleri için ittifak yapacak.

Doğru Yol Partisi, 1 Kasım 2017 seçimlerinde yurt içinden 13.674, yurt dışından 455 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde yer almayan Hak ve Adelet Partisi'ne ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Türkiye'den 5.112, yurt dışından 595 oy çıkmıştı. Anavatan Partisi ile Adalet Partisi ise 2015'teki iki genel seçime de katılmamıştı.
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