Dört kişilik ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük en az 65 TL gerekiyor

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın sınıf araştırmaları merkezi (BİSAM), 2019 Şubat ayı için açlık ve yoksuluk sınırı dönem raporunu açıkladı.





Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 965 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 798 TL oldu. Açlık sınırı meyve ve sebze için yüzde 93.12 arttı. Günlük sebze ve meyve harcaması 7.22'en 13.98'e yükseldi. Raporda ayrıca açlık sınırının 16 yılda 4.5 kat arttığı vurgulandı.





İŞTE O RAPOR





Rapordan satır başları şöyle:





*Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama bin 965 TL’dir. Bu harcama sadece gıda harcaması için yapılması gereken minimum tutardır.





*2003 yılının Şubat ayında dört kişilik bir aile günlük minimum 14.65 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65.51 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.





*Şubat 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için günlük en az 65.51 TL, aylık 1965 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.06, yetişkin bir erkeğin 17.59, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.35, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.52 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 798 TL oldu.





*Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Şubat 2019’da en yüksek maliyet grubunu 16.03 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri astronomik fiyat artışları ile et, tavuk ve balık grubunu geçtiğimiz ay yerinden eden meyve sebze grubu 13.98 TL ile takip ediyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 10.85 TL’dir. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.56, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 4.05 TL. Katı yağ 2.38 TL’lik, sıvı yağ ise 1.24 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.12, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.68 TL harcama yapılması gerekmektedir.





*Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36 ile en yüksek paya sahiptir. Bir önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 0.4 puan azalmıştır. Buna karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, geçtiğimiz ay yüzde 14.8’den yüzde 21.1’e yükselirken, bu ay söz konusu oran yüzde 21.3 olmuştur. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için yapılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda (bir önceki yılın aynı ayına göre) ise 7.22 TL’den 13.98 TL’ye çıktı. Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için yapılması zorunlu minimum harcama tutarı yüzde 93,2 artış kaydetti.





*Açlık sınırı 2003 yılı Şubat ayında 440 TL idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.5 kat oldu.



