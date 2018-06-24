Dört çuval hazır oy pusulasıyla yakalandılar

Öğle saatlerinde, Mızar Mahallesi yolu üzerindeki Bilge İlkokulu'na otomobille çok sayıda mühürlü oy pusulası getirileceği ve sandıklardakilerle değiştirileceği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.
Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçirildi
ÜÇ GÖZALTI
Ekipler, okul yakınında 27 BSU 52 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
Aniden hızlanan otomobil, polisin havaya açmasıyla durduruldu. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi, çuvallardaki oy pusulalarını yola attı. 4 çuval oy pusulası ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.