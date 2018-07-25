Samanyolu Haber /Spor / 'Dört büyükler'in toplam borcu rekora koşuyor /25 Temmuz 2018 13:48

'Dört büyükler'in toplam borcu rekora koşuyor

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı.

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Kulüplerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti.

En fazla borç Fenerbahçe'de

"Dört büyükler" arasında en fazla borç Fenerbahçe'de bulunuyor.

Toplam 10 milyar liraya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün payı 3,5 milyar lira durumunda.

Fenerbahçe'yi 2,8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın borcu 2,1 milyar lira civarında.

Trabzonspor Kulübünün borcu da 1,1 milyar lirayı buluyor.

Gelirler temlikli

Borçları kur ve faiz nedeniyle her geçen gün artan kulüpler gelirlerinden de faydalanamıyor.

Spor kulübü yöneticileri, yapılan borçlara karşılık gelecek 5 yıldaki gelirlerin büyük çoğunluğunu finans kuruluşlarına temlik olarak vermiş durumda. Kulüplerin taşınmaz mal varlıklarının büyük kısmı da ipotek veya rehin olarak başka kuruluşlarda bulunuyor.

Kulüpler; tribün, loca, yayın, Spor Toto'dan alınan pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor.

Transferde kemer sıkma dönemi

Büyük maddi sıkıntı içindeki "Dört büyükler" bu sezon transferde kemer sıkma politikası izliyor.

Fikret Orman başkanlığında geçen yıllarda "Feda" diyerek ciddi bir yapılanmaya giden ve izlediği transfer politikası sonrasında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, son dönemde oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Bu sezon kadrosundaki önemli isimleri ciddi rakamlara elden çıkaran Beşiktaş'ta birkaç oyuncunun da gitme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar, buna rağmen şimdiye kadar kadrosuna genç oyuncular Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın haricinde takviye yapmadı.

Son 10 yılda aldığı yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, gençlere yöneldi. Başkanlığa Ali Koç'un gelmesinin ardından Fransız sportif direktör Damien Comolli yönetiminde yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, transfer döneminde genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağladı.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray da diğer iki kulüp gibi transfer dönemini sakin geçiriyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon oyuncu Yuto Nagatomu'nun bonservisini alan sarı-kırmızılılar, İngiltere'nin Everton Kulübünden Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, Türk oyuncu olarak sözleşmesi elinde bulunan Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti düşün oyunculara yönelen Trabzonspor ise şimdiye kadar İranlı futbolcu Vahid Amiri'yi transfer etti.

Kulüpler, UEFA kıskacında

UEFA, kulüplerdeki mali disiplini sağlamak için sıkı tedbirler uyguluyor.

Türk kulüplerinin mali verilerini yakından takip eden UEFA Finansal Kontrol Kurulunun Beşiktaş'a uyguladığı kısıtlamalar yeni sona erdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mali disiplin uygulamaları sürerken, Galatasaray da geçen aylarda UEFA ile yeni anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar, sürdürülebilir bir finansal yapı için sıkı tedbirlere maruz kaldı.

Kulüplere, elde ettikleri bonservis geliri kadar transfer harcaması yapabilme, kadro ve bütçe kısıtlaması gibi yaptırımlar uygulanıyor.
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  • 4Medipol Başakşehir3459
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  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
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  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
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