Samanyolu Haber /Gündem / Doping davalarında 111 milyon dolar tazminat ödeyen bisikletçi Armstrong: Ailemi Uber yatırımım kurtardı /07 Aralık 2018 16:43

Doping davalarında 111 milyon dolar tazminat ödeyen bisikletçi Armstrong: Ailemi Uber yatırımım kurtardı

Doping davaları için 111 milyon dolar tazminat ödeyen Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong, ailesini geçmişte Uber'e yaptığı yatırımların "kurtardığını" söyledi.

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2012'de 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu iptal edilen ve ömür boyu bisikletten men edilen Armstrong, cep telefonu uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'den ne kadar para kazandığını açıklamadı.

Amerikan Posta Dairesi, doping kullandığını itiraf eden Armstrong'a sponsorluk anlaşmasını ihlal ettiği ve kurumun itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Armstrong, Nisan ayında bu davada 5 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak diğer davalar ve mahkeme masraflarıyla Armstrong'un ödediği para 111 milyon dolara ulaştı.

100 bin dolar yatırdı
5 çocuk babası 47 yaşındaki Armstrong, CNBC Televizyonu'na, 2010'da Uber'e yaptığı 100 bin dolarlık yatırımla "gerçek olduğuna inanılamayacak kadar" para kazandığını söyledi.

Armstrong, bu yatırımı yaptığı dönemde, Uber'in piyasa değerinin 3,7 milyon dolar olduğunu belirtti.

2009'da kurulan Uber'in bu yıl piyasa değeri 72 milyar dolara ulaştı. Şirket 2019'da 120 milyar doları hedefliyor.

Programda sunucu Armstrong'a "Ne kadar kazandınız? "10, 20, 30, 40 ya da 50 milyon dolar mı? " diye sordu.

Lance Armstrong, soruya "Bunlardan biri" diye yanıt verdi.
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