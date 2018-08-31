Samanyolu Haber /Gündem / Donetsk lideri Zaharçenko suikast sonucu öldü /31 Ağustos 2018 19:45

Donetsk lideri Zaharçenko suikast sonucu öldü

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bugün Donetsk'in merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği belirtildi.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" dedi.

Zaharçenko'nun konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken en az 3 kişi de yaralandı.

2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı.

Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.
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