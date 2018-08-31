Donetsk lideri Zaharçenko suikast sonucu öldü

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" dedi.





Zaharçenko'nun konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken en az 3 kişi de yaralandı.





2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı.





Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.