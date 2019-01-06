Samanyolu Haber /Gündem / Donanma tarihinde ilk: Savaş gemimiz kendi denizimizde karaya oturdu /06 Ocak 2019 14:12

Donanma tarihinde ilk: Savaş gemimiz kendi denizimizde karaya oturdu

Donanma tarihine geçen skandal gizleniyor ancak dosya son günlerin tartışılan ismi Orgeneral Metin Temel’in önüne giden ilk büyük dosya olacak.

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Donanmanın en önemli savaş gemilerinden TCG TURGUTREİS, İzmit Körfezi’nde karaya oturdu. Bir donanma gemisinin kendi ülkesine ait kara sularını milimetrik olarak bilmesi gerekirken yaşanan bu olay, skandal olarak niteleniyor.


Donanmanın en iyi bildiği seyir hattında meydana gelen olay 3 Ocak’ta yaşandı.

TCG TURGUTREİS savaş gemisinde suyun sığlığını gerçek zamanlı ölçecek İSKANDİL ve SONAR cihazlarının bulunmasına rağmen yaşanan kaza ihmalin boyutlarını gözler önüne serdi.

GEMİ HAREKATTAN SAKIT KALDI
Kendi denizlerinde bir donanma gemisinin karaya oturmak suretiyle “harekattan sakıt” kalması Türk Donanma tarihinde yaşanan ilk olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Geminin seyre çıkmadan önce, seyir timinin oluşturulması, seyir plot hazırlığının yapılması, bunların gemi komutanının imzalı onayının ardından seyre başlanması gerekiyor. Bu süreçlerin takip edilip edilmediği bilinmiyor.

ORG. TEMEL’İN ÖNÜNDEKİ İLK DOSYA
Büyük kamu zararının oluştuğu ve geminin hasar gördüğü olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dosya geçtiğimiz günlerde 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Org. Metin Temel’in önüne gidecek.

Org. Temel’in yapacağı değerlendirme olaya sebebiyet veren Deniz Kuvvetleri Personeli’nin geleceğini ilgilendirecek.


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