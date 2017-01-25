Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump'tan bir kritik imza daha /25 Ocak 2017 22:43

Donald Trump'tan bir kritik imza daha

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı.

Donald Trump'tan bir kritik imza daha

 ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı. Kararın, ülkeye yasal olmayan yollardan girişi engellemek için atılacak çok sayıda adımın bir parçası olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı başkanlık kararıyla ilgili olarak, “Bu bariyeri inşa etmek bir seçim vaadinden daha fazlası. Bu, ‘geçirgen’ sınırlarımızı gerçekten korumak için atılan bir ilk adım” dedi. Spicer, duvarın ‘uyuşturucu, suç ve ABD’ye yönelik yasadışı göç akışını’ azaltacağını da sözlerine ekledi.

"MEKSİKA ÖDEYECEK"

Trump, 6 Ocak’ta Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyetinin vergilerden karşılanacağını, ancak daha sonra Meksika hükümetinin bu parayı ABD'ye geri ödeyeceğini söylemişti.

"ÖDEMEYECEĞİZ"

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, 12 Ocak’ta Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını tekrar etmişti. Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto hükümetinin ABD'nin yeni hükümetiyle "açık ve tam müzakerelere" hazır olduğunu ve güvenlik, göç ve ticaret de dahil olmak üzere herşeyin masada olacağını söylemişti.
<< Önceki Haber Donald Trump'tan bir kritik imza daha Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:21:30